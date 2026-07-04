250 let neodvisnosti: Ameriško cesarstvo na veliki preizkušnji

Praznovanje 250-letnice ameriške neodvisnosti je pomembna obletnica, ki jo bodo po Združenih državah zaznamovali z velikimi prireditvami ter množičnimi dogodki.

Obletnica je priložnost za refleksijo zgodovinskih dogodkov in dosežkov, obenem pa tudi za pogled v prihodnjo vlogo Združenih držav v mednarodni skupnosti. Če je bilo še pred desetletjem mogoče razpravljati, ali je globalna prevlada ZDA na finančnem, tehnološkem, vojaškem in diplomatskem področju nesporna, danes med strokovnjaki za mednarodno pravo in mednarodne odnose velja, da ameriška globalna prevlada ni več neomejena. Prehod iz enopolarnega sveta v nestabilen večpolarni svet so spremljali hiter gospodarski, finančni, tehnološki in vojaški vzpon drugih držav po svetu, od globalnega juga do Kitajske, pa tudi postopna krepitev strateške avtonomije Evropske unije. Toda noben od navedenih procesov ni bolj prispeval k razgradnji povojne mednarodne ureditve kot administracija Donalda ...