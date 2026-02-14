4724 let: Kako je kitajsko novo leto postalo adut kitajske mehke moči

Bilo je pred začetkom novega leta 2000. Že dneve pred tem smo bili vznemirjeni zaradi velike zamenjave stoletja in tisočletja. Po svoje smo bili ponosni, da smo bili priča pomembnemu skoku na novo stran koledarja, hkrati pa zaskrbljeni zaradi vseh mogočih ugibanj, kako bodo računalniške opreme »razumele« zadnji dve ničli in ali bodo namesto novega tisočletja »mislile«, da se vračamo v leto 1900

Z besedo »mi« imam v mislih tujce iz Evrope in ZDA, ki smo takrat živeli v Pekingu. Pogosto kot v kakšnem vzporednem vesolju, v ograjenem stanovanjskem kompleksu, ki ga je varovala vojska, v udobnem, prostranem stanovanju, v katerem smo gojili ne samo kitajske narcise, od katerih se pričakuje, da se bodo razcvetele točno ob prihodu tradicionalnega novega leta, temveč tudi svoje zahodne običaje. Po marsičem je bilo to posebno pričakovanje novega leta. Prilagodili smo ga nalogi, ki smo jo imeli tuji dopisniki iz Kitajske: da bomo takoj po polnoči poročali, ali se je zgodil zlom, poimenovan Y2k, kar je bila okrajšava za »year 2000 problem«, in ali se je novo tisočletje začelo z digitalnim kaosom ali zgolj z malce histeričnim veseljačenjem.

»Dovolj imam te vaše zahodnjaške obsedenosti z lastno civilizacijo!« Moj kolega s fakultete in najboljši prijatelj Xiaoming je bil redkokdaj tako ogorčen kot ob tej priložnosti. Takrat je pisal doktorat na temo odnosov med zahodno filozofijo in kitajsko filozofsko mislijo, opozarjal je na nujnost »drugosti« v opredeljevanju civilizacijske identitete, proučeval Hegla in njegovo zanikanje tega, da se je v Aziji kdaj razvijala filozofija, hkrati pa je znova prebiral Konfucija ter se poglabljal v vse sloje filozofskih temeljev kitajske civilizacije. »Če bi čas po vsem svetu merili skladno s kitajskim koledarjem,« mi je dejal, »bi že v kratkem čakali leto 4697. Mar ti že ta številka ne pove dovolj?«