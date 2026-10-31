Afričani se zavedajo moralnega bankrota Zahoda. V resnici smo mi slabi fantje

Preden je odšel na pot, je vedel, da bo prišel domov drugačen. Šele zdaj dojema, kako zelo. Po dveh letih v Afriki le še bolj občuti praznino Zahoda. Pravi celo, da se mora proces kolonizacije obrniti. Čas je, da se mi začnemo učiti od Afrike. Že v mladosti je razvil občutek za družbene krivice, zato je glasni kritik kapitalizma in kolonializma. Ko primerja Evropo in Afriko, ugotavlja, da naša družba razpada v individualizmu in hlastanju po praznih užitkih. Morda se nam zdi, da je Afrika daleč stran, toda Vid Červek opozarja, da so se tehnokratski fašisti nadziranja množic učili ravno na črni celini. Tam, kjer so odraščali in (dobesedno) živeli nad kostmi žrtev genocida. Ali nismo Afrike razvrednotili na vseh področjih? Celo geografsko, saj bomo šele zdaj začeli uporabljati zemljevid, ...