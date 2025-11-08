Afrika se upira: vpliv Francije propada zaradi njene arogance

V nadaljevanju preberite:

Emmanuel Macron je tudi v Slovenijo prišel z nasmeškom, toda njegova Francija je do vratu v težavah. Poleg vseh domačih nesoglasij je še posebno na udaru v Afriki. Ker v nekdanjih kolonijah nočejo biti več v podrejenem položaju, v vse več afriških državah izganjajo francosko vojsko. Mathieu Pourchier vodi gibanje Tournons La Page, kar bi pomenilo: obrnimo stran, začnimo novo poglavje.

Pri mednarodnem državljanskem gibanju Tournons La Page (TLP) so pripravili pomenljivo raziskavo: Kako poimenovati zavrnitev Francije v Afriki? (De quoi le rejet de la France en Afrique est-il le nom?). V šestih frankofonskih afriških državah (Benin, Kamerun, Slonokoščena obala, Gabon, Niger, Čad) so med junijem 2023 in aprilom 2024 opravili pogovore s 470 aktivisti in zagovorniki človekovih pravic ter analizirali, kakšno je njihovo dojemanje francoskega vpliva.

O glavnih podatkih raziskave je spregovoril Mathieu Pourchier, izvršni direktor omenjene organizacije, glavna ugotovitev pa je: zavračanje francoske politike v Afriki temelji na konkretnih dejanjih, ne v antifrancoskem čustvovanju.