Agenti umetne inteligence za potrošnika že opravijo celoten nakup

Če bi po vseh šokih Evropa pristala v recesiji, to ne bi bilo presenetljivo. A ni, kar je izjemno, ugotavlja Adolfo Laurenti, glavni ekonomist za Evropo pri ponudniku plačilnih storitev Visa. Optimizem je ključen tudi za potrošnjo in evropski potrošniki ostajajo optimistični, saj se število transakcij ni zmanjšalo. Za potrošnika pa danes nakupe že opravijo agenti umetne inteligence. Januarja ste zapisali: »Na prvi pogled najnovejše gospodarske napovedi za Evropo za letošnje leto morda niso videti obetavne. A čeprav je rast morda skromna, še vedno obstajajo razlogi za optimizem.« Mesec dni po teh besedah se je začela vojna v Iranu. Ste še vedno optimist? Vedno sem optimist. Imate prav – danes živimo v povsem drugačnem svetu kot januarja. To je slabo. Vojna v Iranu ni bila edini šok, ki ga ...