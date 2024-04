Ah, Italija ...

V nadaljevanju preberite:

Slovensko društvo za mednarodne odnose (SDM) je pred kratkim priredilo panelno diskusijo o italijanskem nacionalizmu in njegovih eventualnih posledicah. Povod za izbiro te teme so bile letošnje še posebej odmevne uradne proslave italijanske vlade 10. februarja, ko Italija praznuje dan spomina na odhod Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije ter na žrtve fojb, kraških jam, kamor naj bi jih slovenski/jugoslovanski partizani po zasedbi Trsta maja 1945 pometali samo zato, ker so bili Italijani.