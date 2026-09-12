Aleks, nepodpisani soavtor

Na Sobotno prilogo je prišel sredi leta 2006. Osemnajst let je ostal. Potem je prišel roteči klic odgovornega urednika Dela, da Aleksandra potrebuje v centralni redakciji, kjer bo sestavljal dnevni časopis. Bili smo žalostni. A kar je nujno, je nujno. In Aleks je iz centralne redno prihajal za vogal, do omizja, kjer uraduje Sobotna priloga. Včasih na klepet, včasih je kaj na hitro vprašal, največkrat je prišel zato, da smo ob resnih poslovnih zadevah razdrli še kakšno šalo. In se smejali.

V kolofonu Sobotne priloge je sprva pisalo, da je Aleksander Zupanc sodelavec. Pač, sodelavec brez nekega zvenečega naziva. Potem je pisalo, da je izvršni urednik. Pa da je namestnik urednika. In najbrž je imel še kak naziv. A tisto, kar je pisalo v kolofonu in odredbi o delovnem mestu, ni bilo pomembno. Če bi novinarska ekipa igrala nogomet, je bil Aleksander Zupanc vsa leta, ko je bil na Sobotni, tisti, ki je drugim podajal žogo, da dajo gol. Sam je pisal malo. Premalo, v bistvu. Čeprav je vsako leto napisal nekaj vrhunskih člankov. A tisto, kar je počel, je za časopis enako pomembno, kot so v nogometu goli. Članke je urejal. Iz tedna v teden je sodeloval pri razpravah, kaj še potrebujemo. Kaj manjka? Česa je preveč? Kaj je dobro in kaj ni odlično? Koga bi še veljalo poklicati? Kakšne naj bodo fotografije? Je kje kakšna napaka? So na horizontu kakšne nove sile, ki jih velja pritegniti k sodelovanju? Aleks je bil nepodpisani soavtor nepregledne množice člankov.

Časopis na koncu naredijo tisti, katerih imena so napisana v drobnem tisku.

Ni bil glasen, a nikakor ni bil molčeč. Če se mu kaj ni zdelo prav, je to povedal. Na štiri oči ali pred občinstvom. Brez taktiziranj.

Koliko člankov je uredil v teh letih? Časopisni arhiv pravi, da letno v Sobotni izide kakšnih tisoč člankov. Morda nekaj več, morda nekaj manj. Tisoč, čez palec. Precej več kot deset tisoč člankov je prebral, obdelal, predelal, opremil, preveril, dodal fotografije, se vprašal, ali ima tisto, kar je napisano, smisel ... In članki v Sobotni ne spadajo med krajše. Aleksander Zupanc je bil skoraj dve desetletji steber Sobotne. Tisti, ki se je prvi naučil, kako deluje novi redakcijski sistem, tisti, ki je prvi razumel, kako članke, namenjene papirnatemu formatu, pretvoriti v digitalnega.

Ni bil glasen, a nikakor ni bil molčeč. Če se mu kaj ni zdelo prav, je to povedal. Na štiri oči ali pred občinstvom. Brez taktiziranj. Branik uredniškega profesionalizma, varuh novinarske avtonomije. V tem, kar je počel, je bil suveren. Suveren pa je bil, ker je znal. Znal je, ker je trdo študiral. Zato je razumel jezik. Slovenski jezik. Obvezni jezikovni paket. Za hobi še španščino. Pa italijanščino. Znal je, ker je trdo delal. In ker je veliko bral. Trdega dela se je naučil doma, v Celju.

Aleks, tudi Sandi, Šandor, Sandoš, Alejandro ... je bil tisti, ki je vsak trenutek vedel, katere knjige je treba prebrati pod nujno, kaj je precenjeno, kaj je podcenjeno. In kaj še je treba prebrati, da bomo bolje razumeli.

Aleksander Zupanc se ne bo več vrnil k mizi, kjer posluje Sobotna. Ne bo ga v centralni redakciji.