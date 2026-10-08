Čeferin: Ne kandidiram zaradi Infantina. Odnos s Perezom?

Nogomet bo ostal, mi bomo šli – a kdo bo v prihodnjih letih dejansko držal roko na volanu najmočnejše nogometne organizacije v Evropi, ki danes presega pet milijard evrov letnih prihodkov? Aleksander Čeferin pojasnjuje, zakaj je vendarle sprejel izziv še zadnjega mandata na čelu Uefe in kako ga je k temu pritisnila soglasna podpora vseh 55 nacionalnih zvez, tudi od Rusije do Ukrajine, ki bijeta vojno. V ekskluzivnem intervjuju za Sobotno prilogo Dela nam je razkril zakulisje odnosa z Giannijem Infantinom, tišine med Uefo in Fifo po aferi s poskusom prodaje pravic zasebnemu kapitalu ter opozoril, kaj bi globalni projekti, vrednoteni v deset- in dvajsetmilijardnih zneskih, lahko pomenili za evropske lige in reprezentance. Spodaj eno od vprašanj iz obširnega intervjuja, ki smo jih zastavili Čeferinu.

Je vaša kandidatura za predsednika Uefe na neki način odgovor na ravnanje predsednika Fife Giannija Infantina? Je odnos med Fifo in Uefo najslabši, odkar ste leta 2016 postali predsednik Uefe? Neposredno gotovo ne. Na splošno bi rekel, da je odgovor na dejstvo, da nogomet nenehno poskuša nekdo ugrabiti, in sicer s katerekoli strani, in da zdaj potrebuje enotnost in stabilno vodstvo. Lahko bi se strinjal o odnosu, o katerem me sprašujete, toda z dopolnilom. Ogromno zaposlenih iz Fife namreč komunicira z zaposlenimi na Uefi dnevno, zato bi težko rekel, da gre za zelo slab odnos med organizacijama. Pravzaprav nimam odnosa z Giannijem Infantinom. Odkar je prišla v javnost zgodba s poskusom angažiranja zasebnih vlagateljev, Infantino še ni našel telefona in me poklical, mi poslal SMS-ja ali predlagal, da bi se pogovorila o tem. Odnosa med predsednikoma Uefe in Fife torej ni.