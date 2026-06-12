Aleksander Čeferin je na superpokal povabil »terorista« s piščalko

Somalskega sodnika Omarja Abdulkadirja Artana so ameriške oblasti kljub veljavnemu vizumu zavrnile na meji. Uefa je takoj odgovorila.

Enajst ur so ameriške imigracijske oblasti zasliševale somalskega nogometnega sodnika Omarja Abdulkadirja Artana, nato pa so mu sporočile, da mora domov. Kot v časih inkvizicije je moral argumentirati, da je samo nogometni sodnik, namesto da bi imigracijski uslužbenci postavili na mizo oprijemljive dokaze, kaj mu sploh očitajo. Potek zaslišanja kaže, da so si vzeli čas, da so mu zagrenili življenje. Toda vse, kar je povedal v obrambo, ni bilo dovolj za spremembo sodbe. V skopih izjavah so si ameriški uradniki umili roke s praznimi floskulami. »Pri preverjanju somalskega državljana smo odkrili uporabo jezika oziroma vedenje, ki je žaljivo, nespoštljivo in poniževalno, hkrati smo naleteli na povezavo z domnevnimi člani terorističnih organizacij,« je neimenovani član administracije ...