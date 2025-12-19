Aleksander Čeferin: Salonski levičarji sovražijo bogate, obožujejo denar

»Ob taki razdeljenosti, ki vlada v naši državi – pa tudi drugod –, so stalna nesoglasja med predsednikom vlade in predsednico republike glede kadrovanja ne le nesmiselna, temveč celo škodljiva,« nam je v obširnem pogovoru zatrdil Aleksander Čeferin, predsednik Evropske nogometne zveze (Uefe) in dodal: »Kot pravnik ne morem sprejeti dejstva, da ima tudi vodja mafijskega kartela več pravic, kot jih ima v postopku pred Komisijo za preprečevanje korupcije državni funkcionar.« Vstop v politiko? »Najbrž ne, toda nikoli ne reci nikoli,« je odgovoril Čeferin, ki je v intervjuju omenil tudi politike Roberta Goloba, Janeza Janšo in Zorana Jankovića.

Imamo napačen občutek, da so v očeh nekaterih problem te države uspešni gospodarstveniki? »Pogosto se mi postavlja vprašanje, ali je problem Darij Južna in njegov vpliv v Petrolu, če vemo, da je kupil delnice Petrola in vse ustvaril iz nič? Je problem morda lastnik vašega medija, ki je prav tako organsko uspešno gradil skupino Kolektor? So problem drugi uspešni podjetniki? Ali so morda problem fantje in nekaj deklet, ki se igrajo z našim premoženjem pod vsemi vladami? Pod vsemi vladami ostaja enaka ekipa, ki obvladuje milijardno premoženje, toda v to ni vložila niti evra. Večina podjetnikov, vsaj tistih, ki delajo pošteno, je vse ustvarila sama in plačuje davke v Sloveniji.« V intervjuju tudi Trump, Putin in Xi, božičnica in vinjete. Čeferin je spregovoril tudi o zahtevni operaciji, ki jo je uspešno prestal, in vnovič zbodel Realovega predsednika Florentina Pereza, čigar imena Čeferin ne bo več izgovoril.