Alenka, Janko in Vesna proti zdravniškemu paternalizmu

Ob priložnosti je Bojana Beović dejala, da zdravniki v Sloveniji nimajo težav s paternalizmom. Je takega mnenja tudi po vsem, kar je doletelo Vesno Prijatelj?
Josipina Červek, pionirka paliativne oskrbe v Sloveniji, poroča: »Ko sem leta 2008 vložila vlogo za nov program paliativne oskrbe, je bila ta brez zadržkov zavrnjena.« FOTO: Voranc Vogel
Paternalistično ravna, kdor brez soglasja drugega posega v njegovo odločanje, da bi varoval njegove domnevne koristi. Paternalizem je več kot le pokroviteljstvo – je ideologija, urejen sistem vrednot, ki ga nekateri sprejemajo kot hvalevredno moralno vodilo ravnanja, a je tudi prvi korak v smeri nastanka totalitarne oblasti.
Paternalizem je problematičen, ker upravičuje in celo nalaga poseganje v območje svobodnega odločanja drugega. Svoboda odločanja je jedrna človekova pravica. Kdor je ne uživa, bo namreč težko izbral življenje, ki ga bo izpolnjevalo in bo zanj imelo vrednost. Svobodo ...
