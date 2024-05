Alex Garland: Režiser, ki ljubi junakinje

V nadaljevanju preberite:

Scenarij je začel pisati že pred leti, a ga takrat ni dokončal, potem pa mu je postalo jasno, da je šlo od leta 2020 vse samo še na slabše, da je populističnim politikom uspelo dodobra razdeliti državljane na dva pola, da je ekstremizem na pohodu, da se rojevajo nove vojne, in vedel je, da je zdaj pravi čas za to zgodbo. »Dobro novinarstvo spodkopavajo družbena omrežja, lažne novice, vplivni politiki, slabi lastniki. Ni naključje, da populistični politiki sovražijo medije. To je film o dobrih starih medijih in novinarjih.« Ko je znancu povedal, da snema film o novinarjih, mu je ta rekel: Oh, ne, njih vsi sovražijo. »Reči, da sovražiš novinarje, je isto kot reči, da sovražiš zdravnike. Potrebujemo zdravnike. Pravzaprav ni vprašanje, ali so vam novinarji všeč, potrebujemo jih, saj pišejo o resnici, razkrivajo napake politikov in so v žarišču dogajanja.«