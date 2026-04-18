Ali bomo tudi tokrat ostali gluhi?

Nekaj Palestincev je, ki si želijo priti v Slovenijo. Razlogi so razumljivi: medicinska evakuacija, študij, prostovoljstvo in družinske vezi.

V resnici Palestincev, ki si želijo proti v Slovenijo, jih ni veliko. Toda Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS jih pri tem namerno ovirata. Obstaja več možnosti, da bi Slovenija na varno sprejela manjše število Palestincev. Kljub temu slovenska vlada trmasto vztraja pri absurdnih zahtevah, ki so neuresničljive in bi se jih skladno z zakonodajo lahko obšlo. Vztrajanje slovenske vlade, da morajo Palestinci z Zahodnega brega in iz Gaze prstne odtise za odhod v Slovenijo oddati na slovenskem veleposlaništvu v Tel Avivu, je povsem neživljenjsko. Vsem je namreč jasno, da jim Izraelci ne bodo dovolili vstopa. Enako velja za navodilo, naj se na odvzem prstnih odtisov odpravijo na slovensko veleposlaništvo v Kairo, kljub temu da Egipt prepoveduje vstop ...