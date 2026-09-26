Ali bosta prihodnost Slovenije zahodna in vzhodna federacija

Ob koncu aprila leta 2018 me je ameriška znanka, osupla nad lepotami naše dežele, vprašala, koliko ljudi živi v Slovaniji. A tudi ko je ugotovila, da Slovanija in Slovekija nista ista država, ni mogla doumeti, da v Sloveniji živi le dva milijona ljudi. Kot rojeni Newyorčanki se ji je zazdelo neskončno simpatično, da na svetu obstaja kraj, v katerem se manj ljudi kot v njeni četrti odloči, da bo ustanovilo svojo državo. »To je naravnost sijajno. Nas je v Brooklynu po novem štetju dva milijona in pol, kar je ravno prav velika številka, da ni dolgčas, in ravno prav majhna, da se lahko sijajno organiziramo.« Osem let pozneje je jasno, da se dva milijona ljudi v Sloveniji ne more dogovoriti niti o tem, kdo smo, kaj šele o tem, kam gremo. Zaplete se že pri tem, da odkrito rasistična stranka, ...