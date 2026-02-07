  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Sobotna priloga

    Ali je bil France Prešern prostozidar?

    Slovensko prostozidarstvo: Zgodovina vplivnih osebnosti in idej, ki so oblikovale kulturni in politični razvoj Srednje Evrope.
    Podoba Franceta Prešerna, natisnjena ob razglasitvi 8. februarja za kulturni praznik slovenskega naroda. FOTO: Marko Feist
    Podoba Franceta Prešerna, natisnjena ob razglasitvi 8. februarja za kulturni praznik slovenskega naroda. FOTO: Marko Feist
    Branko Šömen
    7. 2. 2026 | 05:00
    13:33
    Mnogi spremljevalci prostozidarskega kulturnega, političnega in humanističnega delovanja na Slovenskem so med dokumentiranimi člani prostozidarskih lož pogrešali imena, kot sta bila France Prešeren in Jože Plečnik. Prvi je bil že v času svojega življenja in ustvarjanja zaznamovan kot svobodomislec, blizu idejam prostozidarstva, kar ni bilo nič nenavadnega, čudnega, saj je bil njegov prijatelj Andrej Smole sprejet v Bratstvo med svojim bivanjem v Parizu in je kasneje revolucionarne francoske ideje delil s svojim prijateljem Francetom, Plečnik pa je v svojih razkošnih, izvirnih zamislih pogosto uporabljal poleg cerkvenih, sakralnih tudi prostozidarske simbole, na primer v bogojinski cerkvi, znani kot »bela golobica«.

    France Prešeren prostozidarstvo Ivan Cankar kulturni praznik Jože Plečnik Andrej Smole

