Ali je bil France Prešern prostozidar?

Mnogi spremljevalci prostozidarskega kulturnega, političnega in humanističnega delovanja na Slovenskem so med dokumentiranimi člani prostozidarskih lož pogrešali imena, kot sta bila France Prešeren in Jože Plečnik. Prvi je bil že v času svojega življenja in ustvarjanja zaznamovan kot svobodomislec, blizu idejam prostozidarstva, kar ni bilo nič nenavadnega, čudnega, saj je bil njegov prijatelj Andrej Smole sprejet v Bratstvo med svojim bivanjem v Parizu in je kasneje revolucionarne francoske ideje delil s svojim prijateljem Francetom, Plečnik pa je v svojih razkošnih, izvirnih zamislih pogosto uporabljal poleg cerkvenih, sakralnih tudi prostozidarske simbole, na primer v bogojinski cerkvi, znani kot »bela golobica«.