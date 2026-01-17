  • Delo mediji d.o.o.
    Sobotna priloga

    Kitajska – dobrohotna diktatura, ki noče biti demokratična Amerika

    V podkastu Svet v skodelici čaja Aljaž Vrabec sprašuje Zorano Baković o dogajanju na Kitajskem in v Aziji.
    Zorana Baković: FOTO/VIDEO: Luka Maček
    Galerija
    Zorana Baković: FOTO/VIDEO: Luka Maček
    Aljaž Vrabec
    Zorana Baković
    17. 1. 2026 | 05:00
    5:07
    A+A-

    V novi epizodi podkasta Svet v skodelici čaja je Zorana Baković ponudila različne vidike na eno najbolj perečih vprašanj – ali je Kitajska diktatura ali ne?

    »Nekaj časa se je Kitajska trudila biti dobrohotna diktatura – torej, gre za diktaturo, a ne v smislu, da ti odsekajo glavo za vsak prekršek. Toda ob vsakem resnem izzivu se je vseeno pokazalo, da ni tako dobrohotna. Dovolj je omeniti pokol na Trgu nebeškega miru. In dovolj je samo pogledati, kaj se dogaja v Hongkongu, kjer je diktat vrha jasno pokazal, da ne bodo spoštovali niti lastnih obljub o 'eni državi in dveh sistemih'.«

    image_alt
    Petdeset let od spopada, ki je ustvaril sodobno Kitajsko

    Kljub temu Kitajske ne moremo primerjati, denimo, s Severno Korejo. »Prav zato raje uporabljam izraz avtoritarna država. Diktatura se pojavlja zgolj v določenih situacijah. Ne bom rekla 'še vedno', ampak 'ponovno', ker nekaj časa smo res imeli občutek, da je Kitajska šla čez to obdobje, da ni več diktatura, zdaj pa se ponovno kaže kot takšna.«

    Zorana Baković: Diktatura se pojavlja zgolj v določenih situacijah. FOTO/VIDEO: Luka Maček
    Zorana Baković: Diktatura se pojavlja zgolj v določenih situacijah. FOTO/VIDEO: Luka Maček

    Zgovoren primer novinarke Zhang Zhan

    Skozi ves podkast je Zorana Baković prepletala preteklost s sedanjostjo.

    »V času Mao Zedonga je bil razglašen zakon o državni skrivnosti v 26 kategorijah. Zadnja, 26. državna skrivnost je bila vremenska napoved. O vremenski napovedi se ni smelo govoriti. Danes se Kitajci temu smejijo, ampak kaj je danes državna skrivnost? Kovid. Ne sme se govoriti o tem, kaj je bilo, kako je bilo in zakaj.«

    image_alt
    Država samskih moških: Zakaj kitajski starši hodijo na trg po neveste?

    Zgovoren je primer novinarke Zhang Zhan, ki je poročala iz Wuhana v času najhujšega divjanja koronavirusa. »Preprosto je snemala, kar je videla: prazne ulice, ljudi, ki so odhajali v bolnišnice, ali pa, kako so bili zaprti v svojih zgradbah. Dobila je štiri leta in pol zapora.«

    Kot osnovni problem je Delova poznavalka izpostavila, da nikjer ne piše natančno, kaj je državna skrivnost. »V času Mao Zedonga je bilo vse zapisano, danes ne več. Zaradi tega je to režim, v katerem moraš – če si Kitajec brez kakršnekoli zaščite in se ne moreš nikamor umakniti, pobegniti ali skriti – ves čas imeti v mislih, da je režim vedno nekje za hrbtom, nad glavo ali v neposredni bližini.«

    Zorana Baković: Kot tujec si vedno izpostavljen pozitivni diskriminaciji. Kitajci se zelo trudijo tujcu pokazati boljšo plat življenja. FOTO/VIDEO: Luka Maček
    Zorana Baković: Kot tujec si vedno izpostavljen pozitivni diskriminaciji. Kitajci se zelo trudijo tujcu pokazati boljšo plat življenja. FOTO/VIDEO: Luka Maček

    Nočejo niti ameriške demokracije

    Na Kitajskem je živela trideset let, toda kot tujka je bila v drugačnem položaju. »Kot tujec si vedno izpostavljen pozitivni diskriminaciji. Kitajci se zelo trudijo tujcu pokazati boljšo plat življenja – ga na neki način izolirajo, da mu dajo boljše, kot imajo povprečni Kitajci. Da mu je vse lažje, udobneje in da nima potrebe, da bi veliko raziskoval naokoli, kaj se na Kitajskem še dogaja.«

    O Kitajski je vedno skušala pisati pošteno. Pohvaliti, kar je dobrega, in grajati, kar je slabega. »Doživljala sem grožnje, ko sem bila na pragu zelo občutljivih informacij. Prišel je človek – neznanec – ki mi je nenadoma začel pripovedovati, na katere vse načine je kitajska tajna služba sposobna usmrtiti človeka, da se nikoli ne ve, da je bil ubit, ampak da je videti, kot da je umrl zaradi srčnega napada ali česa podobnega.«

    Prišel je človek – neznanec – ki mi je nenadoma začel pripovedovati, na katere vse načine je kitajska tajna služba sposobna usmrtiti človeka, da se nikoli ne ve, da je bil ubit, ampak da je videti, kot da je umrl zaradi srčnega napada ali česa podobnega.

    Toda po drugi strani na Kitajskem ne boste slišali prav veliko ljudi, da si želijo demokracijo, sploh ne po ameriškem modelu.

    »Kitajska Komunistična partija že dolgo postavlja vprašanje, ali je večstrankarska parlamentarna država res rešitev, če ni uspela rešiti neenakosti, velikih premoženjskih razlik in revščine. Ko govorijo o Ameriki, takoj navajajo argumente: 30 milijonov revnih, veliko brezdomcev in ogromne premoženjske razlike, ki se le povečujejo in se jih nikakor ne blaži.«

    V celotnem podkastu Svet v skodelici čaja pa poslušajte še, kako je na centralizacijo in politični sistem vplivala proizvodnja brona in porcelana, zakaj Xi Jinpinga primerjajo s cesarjem Qin Shi Huangom in zakaj se Zorana Baković najboljše počuti tam, kjer so njene kitajske knjige.

    Svet v skodelici čaja FOTO: Luka Maček
    Svet v skodelici čaja FOTO: Luka Maček

    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Petdeset let od spopada, ki je ustvaril sodobno Kitajsko

    V podkastu Svet v skodelici čaja Aljaž Vrabec sprašuje Zorano Baković o dogajanju na Kitajskem in v Aziji.
    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Država samskih moških: Zakaj kitajski starši hodijo na trg po neveste?

    V podkastu Svet v skodelici čaja Aljaž Vrabec sprašuje Zorano Baković o dogajanju na Kitajskem in v Aziji.
    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 20. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Baković: Skozi okno stanovanja sem videla vse razkošje kitajskih generalov

    V podkastu Svet v skodelici čaja Aljaž Vrabec sprašuje Zorano Baković. Tokrat tudi o korupcijski čistki v kitajski vojski.
    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Baković: Bojim se, da bomo h Kitajski pristopili kot vajenec, ne kot mojster

    V novem Delovem podkastu Svet v skodelici čaja bo Aljaž Vrabec spraševal Zorano Baković o dogajanju na Kitajskem in Aziji.
    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Singapur

    E-cigarete? Rajši ne, če nočete plačati visoke globe ali pristati v kehi

    Kako Singapur vodi vojno proti črnemu trgu z e-cigaretami: za uporabnike globe in obvezna rehabilitacija, za prodajalce leta zapora in telesna kazen.
    17. 1. 2026 | 08:07
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

         V živo: Domen Prevc z drugega mesta po novo zmago, diskvalifikacija mladeniča

    V Saporu na Japonskem je za nami prva serija tekme skakalcev. Domen Prevc je drugi, po dobrem skoku diskvalifikacija Žige Jančarja.
    17. 1. 2026 | 08:06
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Aleš Smrekar: Velike razlike nastajajo v glavi

    Novinar o olimpijskih spominih, trenutku, ki je združil Slovence, pritisku, ki spremlja največji športni dogodek, in o tem, kako se radijec znajde na TV.
    Agata Rakovec Kurent 17. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Kolumna

    Recept proti januarski melanholiji: barve na krožniku

    Kolumna o januarski melanholiji, barvah, hrani in drobnih ritualih, ki nam pomagajo ohraniti dobro voljo tudi v najbolj sivih dneh.
    17. 1. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Varnostne spremembe

    Predstavili nov izum, ki bi lahko povsem spremenil kolesarstvo (VIDEO)

    Pred dirko Tour Down Under, ki se v Avstraliji začenja v torek, so ekipe predstavile tehnične novosti pred začetkom nove sezone.
    Matic Rupnik 17. 1. 2026 | 07:49
    Preberite več
