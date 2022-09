Ali je prav, da ubijamo ljubezen?

Vsak pogovor z njim je bil nenavadna izkušnja. Preprosto zato, ker je Radko Polič nenavaden človek. Ne bil, je, pravim. On vedno je. Je v vsaki gledališki in filmski vlogi, ki je stopila v nas, zaživela in jo bomo nosili v sebi do konca. Je v vsaki vrstici njegovega biografskega romana Rac, ki ga je izpisala Petra Pogorevc. Je filozof, norec, zapeljivec, igralski monstrum. »Rac? Neustrašen morjeplovec razburkanih gledaliških in filmskih oceanov, gladiator, trmoglava žival, zvedavi krt podzavesti, samooklicani car igralstva, enkraten in samosvoj, občutljiv in od boga dan,« je o njem rekel Boris Cavazza.

Za najin zadnji intervju za Nedelo sva se srečala v njegovi priljubljeni kavarni Pelikan pri Metalki. Njegov obraz, s komaj opaznima cevkama v nosu, je bil še bolj droban, nekako ganljiv in mil. Na mizo je poleg kave postavil aparat za tekoči kisik z napisom Helios plus in se zadrl, ja, pa kod se obiraš, te čakam že celo večnost?! Da me ob pogledu nanj vendarle ne bi prevzela kakšna zanj prepovedana čustva ganjenosti. Kljub bolezni je bil po energiji še vedno tisti Rac, silen v svoji osebnostni moči, v načinu govora, v gestikulacijah; govoril je tako, kot bi si sproti pisal veličasten monolog, strastno, zadihano, izzivalno, le njegov glas je bil bolj šibak, bolj krhek.

Zid, jezero, v kateri je, kot preberemo v knjigi, Dušan Jovanović dobesedno »natipkal vlogi« na koži Raca in Milene. In potem še enkrat poustvaril zgodbo v predstavi Boris, Radko, Milena. Zaradi te ljubezenske zgodbe, zgodbe o ljubezni do gledališča, o ljubezni do igre, o ljubezni do sočloveka, je nastal dokumentarec in čudovit hommage igralcu Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba Rajka Grlića in Matjaža Ivanišina. Tam se je med drugim Rac vprašal: »Je prav, da ubijamo ljubezen?« Podobno se sprašuje v tudi v knjigi in vprašanje naslavlja na določene ljudi, ki v gledališču ubijajo ljubezen, ne da bi se tega sploh zavedali.

»Ampak to je simptomatično za ta prostor, ki ubija vse presežno,« je zavzdihnil, ubijamo ljubezen v sebi, v drugih ...