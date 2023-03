Ali Poljska lahko postane nova Velika Britanija

V nadaljevanju preberite:

Mimo je čas, ko so se velike evropske zadeve odločale med Berlinom, Parizom in Londonom. Politične geometrije ni spremenil samo brexit, še bolj jo je spremenila vojna v Ukrajini. Se kdaj vprašate, katera država bo v prihodnje vojaško najmočnejša v Evropski uniji.

Po britanskem odhodu je edina evropska jedrska sila Francija, vendar bo najmočnejšo vojsko kmalu imela Poljska. V vojni, ki jo je lani sprožila Rusija, igra ključno vlogo in od tega bo imela konkretno korist. Z vsemi močmi podpira Ukrajino in verjame v njeno zmago, zaveda se geostrateškega preurejanja na celini. Njen geopolitični status se je povečal in otresla se je vloge periferne države. Lahko postane protiutež velikim zahodnim članicam, ki že dvajset let, odkar se je pridružila Evropski uniji, gledajo nanjo pomalem zviška in je nimajo za enakovredno partnerico.