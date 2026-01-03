Ali so ljudje, ki berejo, bolj sočutni do drugih?

Ko na primer berem zgodbe o Montalbanu, je takoj očitno, kaj me pritegne. Zaplet. Literarna fikcija deluje drugače, od bralca zahteva počasnejše, bolj poglobljeno branje. Ameriška filozofinja Martha Nussbaum je na primer veliko pisala o vplivu literature na človeka. V središču njene teorije je vprašanje o razvoju empatije, moralne občutljivosti in razumevanju drugih. Čeprav je njeno delo sorodno mojemu, ni povsem enako: ona se osredotoča predvsem na etične in humanistične razsežnosti literature, moje raziskave pa so bolj usmerjene v kognitivne in empirično merljive učinke branja.

Kot rečeno, je v popularni fikciji poudarek predvsem na zapletu – na tem, kaj se zgodi. Prav zato so liki pogosto preprostejši in stereotipni: njihova glavna naloga ni psihološka globina, temveč to, da učinkovito poganjajo zgodbo naprej. Seveda morajo biti zanimivi in privlačni, vendar v tem kontekstu delujejo predvsem kot literarni stroji, ki omogočajo avtorju hiter razvoj dogajanja. Bralca namreč zanima predvsem zaporedje dogodkov. Zanimal nas je tudi tempo zgodbe, ki pa ga določa bralec, ne avtor, saj avtor zgolj napiše besedilo, način in hitrost branja pa sta odvisna od posameznika.