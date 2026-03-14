Ali so Murgle rdeča trdnjava? To smo ugotovili

Murgle: Zeleni raj v središču Ljubljane ali poligon za politično in družbeno polarizacijo.

Če v iskalnik enega od spletnih medijev, naklonjenih politični desnici, vnesete pojem Murgle, dobite 16 strani zadetkov s po petimi članki na stran, torej približno 80 prispevkov, v katerih je ta predel Ljubljane dosledno omenjen v negativni luči. Da se mirnega zelenega naselja drži podoba nekakšne rdeče trdnjave, ni nič novega. Ker se je svet v zadnjem obdobju postavil na glavo, smo se vprašali, ali je ta del mesta še vedno tako rdeč, kot nas v krčevitih prizadevanjih, da bi ljudstvo ostalo obvladljivo razklano, skušajo prepričati z enega od koncev politične mavrice. Že bežen pogled na dosedanje rezultate parlamentarnih volitev na tamkajšnjem volišču ne pušča veliko prostora za dvom, da stanovalci Murgel volijo karkoli, kar ne diši po desni. Vendar malo bolj pozoren pogled pokaže, da se ...