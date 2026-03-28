Troje glasovanj, v Italiji, Franciji in na Danskem, kaže, da učinek Donalda Trumpa in njegovih politik na evropsko desnico ni enoznačen – doslej ji je dajal takt in ton, zdaj škodi evropskim desničarskim silam. Primer Meloni je nedvoumen. Ena od najbolj desnih političark na celini, znana po odličnih odnosih z ameriškim predsednikom, je oslabljena. Izgubila je referendum o pravosodni reformi. Volivci so glasovanje razumeli v kontekstu drugih zakonodajnih sprememb in projektov, na njihovo odločitev so vplivale mednarodne okoliščine.

Ustavne spremembe, ki jih je vsiljevala palača Chigi, so preveč spominjale na avtoritarne scenarije v Združenih državah in nadzor nad sodstvom. Državljani so dojeli, da bi referendumski glas »za« pomenil korak h globljemu institucionalnemu preoblikovanju celotnega sistema zavor in ravnovesij, checks and balances.