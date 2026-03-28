Ameriška in naša shizofrenija

Tudi Slovenci so se nekoč selili v Ameriko v prepričanju, da so tam ceste tlakovane z zlatom. Joy Snyder sem pred zadnjimi predsedniškimi volitvami srečala ob pensilvanski avtocesti Route 8 med Butlerjem in Pittsburghom. Tudi njena že dolgo pokojna stara mama slovenskega rodu je verjela v obljubljeno deželo. S soprogom Zekom je Joy na stojnici razstavila spominke tedanjega ponovnega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa, vključno s podobo v njegovi naravni velikosti, ob kateri se je bilo mogoče fotografirati. Ameriki naj bi Trump vrnil staro veličino.

Obstajajo tudi nasprotniki 45. in 47. predsednika, ki plešejo ob cestah s parolami Nobenih kraljev!. Republikanski predsednik je simbol ameriške politične in ideološke shizofrenosti, ki ji tudi ob praznovanju 250. rojstnega dne ZDA ni videti konca. Ob skorajšnji obletnici ameriške deklaracije o neodvisnosti se zato postavljajo vprašanja, kaj sploh še je Amerika. Kaj je zahod? In celo, kaj je človek? O tem, kaj je ženska, so se – zaman – spraševali že prej.