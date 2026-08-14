Amy Klobuchar - bila je senatorka, zdaj bo mogoče še guvernerka

Slovenski priimek, čeprav v angleški podomačitvi, spet kroži v ameriških medijih. Amy Klobuchar si je zagotovila demokratsko nominacijo za guvernerko Minnesote, potem ko je prehitela šest protikandidatov. Pri 66 letih je veteranka ameriške politike. Leta 2006 je bila kot prva ženska iz Minnesote izvoljena v senat. Kasneje je bila uspešna še na volitvah 2012, 2018 in 2024. Vmes je pokazala še večje ambicije. Pred ameriškimi volitvami 2020 si je prizadevala pridobiti podporo za kandidaturo za predsednico ZDA na demokratski strani. Iz bitke je izstopila dan pred supertorkom in podprla Joeja Bidna, kasnejšega zmagovalca. Eno od vprašanj je, ali se ji zdaj obeta boljša služba. Najbolj natančno je, če zapišemo, da jo zanimajo novi izzivi, in ne, da se ji obeta napredovanje. Položaja senatorke ...