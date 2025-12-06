Ana Roš: Nekaj je romantika, drugo pa finančni realizem

Ana Roš in Andreas Caminada o mladih chefih, izhodu iz cone udobja, alpskih zimah, ustvarjalnosti in tem, kaj gost res odnese iz vrhunske restavracije.

Najpomembneje: oba sta kulinariko svoje države postavila na svetovni zemljevid – Roševa slovensko, Caminada pa švicarsko. Oba sta tudi zrasla iz krajev brez avtocest in zaslovela s tem, kakšne recepte in zgodbe sta znala iztisniti iz sestavin, ki jih ponuja alpsko okolje: čudovito bogato poleti, pozimi pa skopo in nepristopno. Sedeli smo v jedilnici Hiše Franko – zunaj pa se je ravno menjavala kulisa. Čez pobočje Krna v daljavi se je v vlažno sivo dolino prekobalil ogromen oblak in pokrajina, ki je tonila v večer, je bila trda in wagnerjanska. »V bogatih okoljih, kjer je vse na voljo, je lahko delati. To pa so kraji, kjer moramo pokazati nekaj domiselnosti,« je rekla Ana Roš, ko je sledila mojemu pogledu po pokrajini, ki se kot odprta dlan razteza pred okni v najbolj znani slovenski ...