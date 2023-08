Analiza napak je osnova za pametnejše delovanje v prihodnosti

V članku lahko preberete:

V manj kot dveh urah je na zahodu (Kanin) padlo skoraj 60 mm padavin, v dveh urah na Voglu pa 90 mm. Obe vrednosti imata glede na zakon verjetnosti po Gumbelovi porazdelitvi le en odstotek verjetnosti (100-letna povratna doba). S pomikanjem fronte na vzhod se je trajanje naliva podaljševalo, velikosti padavin pa so dosegle 0,4 odstotka verjetnosti nastopa (250-letna povratna doba). V Polhograjskih Dolomitih (Pasja ravan) je naliv namreč trajal dobrih devet ur, na tem območju je padlo kar 213 mm padavin. Na Krvavcu in Uršlji gori je v enajstih urah padlo 165 mm oziroma 146 mm padavin. Padavine v Šmartnem pri Slovenj Gradcu so trajale 18 ur in dosegle raven 100-letne povratne dobe. Poplavljene so bile doline in ravnice skoraj vseh potokov in rek teh območij. Ker poplave večinoma spremljajo tudi zemeljski plazovi in erozijski procesi, je območje poplavljanja in zemeljskih plazov pokrilo skoraj polovico površine Slovenije.