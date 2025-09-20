Kaput: Zakaj in kako se je ustavil nemški stroj

V nadaljevanju preberite:

Beseda Kaput je v kratkem naboru nemških besed, ki so v pogovorni rabi tudi v drugih jezikih. 'Mrtev', 'ubit', 'uničen', 'razbit', sugerira portal Fran. 'Pokvarjen', besedo Kaput prevaja digitalni slovar. Kaput, konec nemškega čudeža je naslov knjige novinarja Wolfganga Münchaua, ki opisuje korenine nemških ekonomskih težav.

A najprej na začetek. Nemci so dali človeštvu Gutenbergov veličasten izum, tisk. Človeštvu so dali avto. In še marsikaj. Wolf­gang Münchau, ki sicer dela za londonski Financial Times, ugotavlja, da so se zataknili. Njegova knjiga Kaput (prevod Samo Kuščer, založba UMco) katalogizira vzroke. Lokomotiva evropskega gospodarstva, ekonomija, za katero je nekdanja kanclerka Angela Merkel s ponosom razlagala, da še vedno proizvaja stvari, je zasopihana, upehana. Zakaj?