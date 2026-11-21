Če na prihajajoči referendum glede zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije gledamo s perspektive hitrih preobratov, se je »nova pomlad« začela 11. maja letos. To je bil zakon, ki je nastal pred nastankom Janševe vlade, vendar, po Janševih zahtevah, kot pogoj zanjo. Ob njem se je oblikovala koalicija strank SDS, NSi, Demokratov in Resnice. Zakon je postal magna carta nove formalne in neformalne koalicije, ki je 4. junija 2026 izvolila četrto Janševo vlado. Poslej je vse potekalo v smislu interventnega preoblikovanja Slovenije v novo politično in družbeno realnos