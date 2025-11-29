Andrej Blatnik: Založništvo potrebuje več široko mislečih ljudi

Na zahvalnem govoru je govoril tudi realni pokrajini domačega založništva. Lastnikom založb je svetoval, da bodo imeli od svojih urednikov največ, če jim bodo ustvarili boljše možnosti, »da bodo iskali in ustvarjali kvalitetne vsebine, v najboljših primerih postali mnenjski voditelji, kot pa če jih boste imeli za podporne službe svojih podpornih služb. Založništvo potrebuje več izobraženih, široko mislečih ljudi – tako kupcev in bralcev kot tudi ustvarjalcev. Branje še zmeraj, kakor v vsej zgodovini, omogoča boljše razumevanje sveta in več empatije – vse to pa potrebujemo morda bolj kot kadarkoli.«