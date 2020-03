FOTO:Angel za mizo

Bilo je pred kakšnimi dvajsetimi leti. Na avtobusu. Ekipa Primorskega dramskega gledališča se je pod vodstvom Primoža Beblerja peljala v Beograd, v Atelje 212 in takrat še Jugoslovansko dramsko pozorište, s Plešasto pevko Vita Tauferja in Arabsko nočjo Diega de Bree. Ali Kralj umira. Ne spomnim se več. Spomnim pa se, da sva s Perotom takoj začela kramljati, tam nekje v zadnjem delu vozila, in govoril mi je o Branku Ćopiću, kako ga je od zmeraj imel rad. In potem sva tekmovala, kdo se spomni več replik iz njegovih Doživljajev Nikoletine Bursaća. Seveda je zmagal.Povedal mi je, kako je nekoč Ćopić svojega dedka ...