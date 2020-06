Angela sem videl, ujetega v marmor

FOTO: Dejan Javornik

»Naš Franc, izjemen in neponovljiv človek, posebnež in enfant terrible. Hkrati pa perfekcionist, neskončen estet in romantik, ki je svoje znanje nesebično predajal nam, njegovim učencem,« je ob njegovem odhodu zapisal dr. Igor Višnjar, estetski kirurg in njegov učenec.

Franc Planinšek leta 2008 v operacijski dvorani FOTO: Uroš Hočevar

Bil je cenjen kot strokovnjak za rekonstrukcije rok in prstov po hudih poškodbah, prav tako je operiral večje površine telesa po opeklinah in nesrečah.Ljudje, kakršen je bil dr. Franc Planinšek, so v tem prostoru redki. Navdihujejo, hkrati vzbujajo sum, zadrego, celo strah, včasih samo zato, ker jih je nemogoče stlačiti v katerikoli predalček.Specialist plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije. Skriti dobrotnik. Deloholik, perfekcionist. Hkrati ljubitelj lepote in lepega, izzivalec, ekscentrik, ki je s svojimi lucidnimi izjavami velikokrat razburkal medijski prostor, podiral tabuje.V istem stavku je lahko citiral Umberta Eca, Tomaža Akvinskega in Sokrata ali razmišljal o Rodinu in sili, ki veje iz njegovih kipov.Moral bi postati duhovnik, mi je enkrat rekel z nasmeškom, to si je želela njegova babica, zelo verna ženska, ki ga je vodila s sabo v cerkev. »Ure in ure sem preživel pri mašah, da so se ljudje čudili, češ, kako miren je ta otrok. V resnici sem bil samo zelo plašen in zaprt vase,« je dejal, ko je govoril o svojem otroštvu na kmetiji, kjer je znal poprijeti za vsako trdo delo.Med delom na polju je sanjaril, da bo postal kipar, od nekdaj je ljubil umetnost, Michelangela, Canovo, najbolj Rodina, je rekel ... A je bil klic pomagati ljudem močnejši. Ni bil med študenti, ki bi noči preživljali na študentskih zabavah, sedel je v svoji sobici in predano študiral, imel je najvišje povprečje ocen v njegovi generaciji.Verjel je, da je biti kirurg poslanstvo, nekaj tako svetega, da si, če ne študiraš tega z vso posvečenostjo – potencialni morilec. »Niti enega izpita nisem prešprical in tudi svojo bledico sem pridelal med študijem,« je dejal pred več kot desetletjem za Sobotno prilogo. »Prvih pet let, ko sem bil še specializant, nisem šel nikoli na dopust, ker se mi je zdelo škoda vsakega trenutka, ki ga ne bi preživel v operacijski dvorani. Kadar veliko operiram, tudi celo noč, ne čutim utrujenosti.«Ko sem ga vprašala, kaj je tisto, kar ga najbolj žene, je odgovoril zelo resno: da je prepričan, da vse kirurge, kljub adrenalinu v operacijski sobi, ki je seveda zasvojljiv, najbolj žene želja, da pomagaš. In zadoščenje, ki ga dobiš ob tem. Njegovi pregledi, tudi še na UKC, so trajali več ur, znan je bil po tem, kako se je posvetil vsakemu pacientu in pacientki posebej. In to se mi zdi edino primerno, je rekel. Če se kirurgi vedemo, kakor da smo v supermarketu, potem hitreje pride do zapletov oziroma večjega nezadovoljstva pacientov.»Vračati izginulo, zmaličeno ali odsotno zaradi bolezni ali poškodbe je zame veliko večji izziv kakor vbrizganje injekcije butolina. Metode, ki se uporabljajo pri rekonstrukcijski kirurgiji, so zagotovo kompleksnejše kakor pri estetski. Zato se mi zdi, da je varnost, ki jo zagotavlja javna ustanova, ki se ukvarja z vsemi vejami kirurgije, večja, kakor če na zasebni kliniki opravljaš samo ozek spekter estetskih operacij,« je rekel v pogovoru na teh straneh.Med najzahtevnejše plastične operacije gotovo sodi sprememba spola. Bil je eden prvih, ki je opravil tak poseg, med drugim je bil član komisije za spremembo spola. »To pravzaprav ni več doseg estetske kirurgije, ampak gre za zdravljenje v celoti. Vemo, da je suicidnost pri transseksualcih osemdesetodstotna, in če to željo zavrneš, pustiš človeka v hudi stiski. To je radikalni primer trpečega jaza, ki je ujet v fizično školjko,« je dejal.»Brez njega me danes ne bi bilo več,« je rekla Salome nekaj dni po novici o njegovem odhodu. »Njegova požrtvovalnost, sočutje in njegova strokovnost so mi pomagali preživeti zaplete po operaciji spremembe spola. Bil je človek brez predsodkov, kljub ekscentričnosti je imel v sebi neskončen čut za sočloveka.«Spomnim se, ko sem ga srečala, ko je prišel z dopusta s Kube, ki si ga je, deloholik, redko privoščil. Razlagal je, da ni mogel uživati v dobrem hotelu, ker ga je takoj, ko je prišel na ulico, tako presunila in pretresla revščina okrog njega, da je dvignil večjo količino denarja in jo razdeljeval med ljudi. »Vedel sem, da s tem ne morem pomagati kaj dosti, a sem se počutil bolje; saj veste, kako je, za vsakim altruizmom je tudi nekaj egoizma,« je rekel z njemu znano odkritostjo. V štirinajstih dneh je razdelil vse, kar je imel s sabo, na letalo domov je odšel samo v kratkih hlačah in majici.Sem zgolj novinarka, ki je imela priložnost, da je dr. Franca Planinška v nekaj poglobljenih pogovorih spoznala tudi kot neobičajnega, zelo globokega človeka z občutkom za umetnost in lepoto. A ob njegovem odhodu je prav, da govorijo tisti, ki so poznali njegovo strokovnost, njegovo požrtvovalnost v operacijskih dvoranah.Prof. dr. Uroš Ahčan, predstojnik oddelka za plastično, rekonstrukcijsko in estetsko kirurgijo in opekline na ljubljanskem UKC, se je z dr. Francem Planinškom spoznal, ko je sam še kot študent obiskoval oddelek plastične kirurgije v UKC, dr. Planinšek pa je bil še specializant kirurgije, ki so ga začeli posebej zanimati mikrokirurgija, rekonstrukcija in zdravljenje kompleksnih problemov.»Nikoli ne bom pozabil petka popoldan, ki je živ kot včerajšnji dan. Kot specializant sem bil dežuren in na opeklinskem oddelku sem se boril za življenje otroka. Franci se je takoj odzval klicu. Skupaj z anesteziologinjo smo otroka oživljali več ur. Pravi karakter in nepopustljivost ekipe sta mu rešila življenje,«​ je v svojem eseju, objavljenem na strani UKC, zapisal prof. dr. Ahčan, ki je tako kot drugi kolegi kirurgi poudarjal njegovo kolegialnost in predanost delu. »Njegov dom je bila bolnišnica in njegova razširjena družina sodelavci in pacienti.«Vsi, ki so imeli priložnost delati z njim ali se od njega učiti, govorijo o tem, kako nesebično je delil svoje znanje in izkušnje, kako je bil pripravljen priskočiti na pomoč mlajšim kolegom, je dejal mladi zdravnik dr. Aljoša Krt, ki je bil z njim v stiku tudi med boleznijo.»Kot moj 'kirurški oče' je poskrbel, da sem si vsako lekcijo res zapomnil,« je dejal dr. Igor Višnjar, prav tako njegov učenec, »in še prevečkrat sem slišal stavek: 'daj, vdahni malo življenja v te tvoje hrome roke', ko se mu je zdelo, da šivanje rane poteka za odtenek prepočasi.«»Obdobje rekonstruktivne kirurgije v UKC Ljubljana je zame neizbrisljiv spomin. Z velikim ponosom in vznesenostjo sem imel priložnost sodelovati v skupini prof. Arneža, Darija, Francija. Inštrumentarke Milene. To so bili naporni in zgodovinski časi razcveta rekonstruktivne kirurgije, novih tehnik, reševanja zapletenih primerov in zapletov, mednarodnih obiskov. Bili smo povezani in predani cilju. Franci jih ni zaznamoval le s predanim delom in odlično kirurško tehniko, temveč tudi z iskrivimi komentarji, pripombami in šalami in tudi tako lajšal naporne razmere za delo,« je še zapisal dr. Ahčan.Ko je v svetu rekonstrukcij in zdravljenja opeklin spoznal vse, se je podal na pot estetske kirurgije. V tem svetu je delo kirurgije podobno, pravi Ahčan, s poglobljenim znanjem želimo doseči najboljši rezultat, a je manj timskega dela, sodelovanja, ki posameznikom tudi veliko daje.»Svet estetske kirurgije je tudi svet kapitala, konkurence in zavisti, svet zahtevnih pacientov, ki od posega pogosto pričakujejo magične rešitve vseh življenjskih težav. To je naporen svet, ki veliko daje in veliko jemlje,« je zapisal Ahčan in poudaril, da kljub videzu, ki so ga včasih ustvarjali medijski zapisi, in kljub temu, da s sodelavci na UKC niso vedno delili enakih Planinškovih pogledov na določene rešitve, sta med njimi vedno obstajala spoštovanje in korekten odnos.Ko je med boleznijo potreboval bolnišnično zdravljenje, se je vedno želel zdraviti na svojem oddelku in bil na plastični kirurgiji iskreno dobrodošel in spoštovan pacient. »Ko smo dovolj veliki, spoznamo, da na svetu nismo sami in da največje vrednosti in vrednote bivanja nimajo denarne enote. Franci bo vedno del mojega življenja in spominov na delo, ki smo mu predani z vsem srcem,« je še dejal dr. Ahčan.Franc Planinšek kljub svoji včasih razorožujoči iskrenosti v medijih nikoli ni govoril o svoji napredujoči bolezni. Zanj so v zadnjem letu skrbeli njegovi najbližji, njegova nekdanja soproga Urša Draž, njun sin Jakob, tudi številni prijatelji.»Za vedno bo pustil pečat v mojem življenju, tako na osebnem kot na strokovnem področju,« je dejal kirurg dr. Igor Višnjar. Spomni se njegove pedantnosti, ko ga je ob prvem vstopu v operacijsko dvorano še kot študenta učil kirurškega umivanja rok.»Nekaj tako enostavnega je Franc spremenil v edinstveno, skoraj polurno drgnjenje in ponavljanje postopka več kot tridesetkrat. Enako natančen in nepopustljiv je bil za kirurško mizo,« se je spominjal. »Po končanem operativnem dnevu, ki je trajal praviloma več kot dvanajst ur, so mnogokrat sledile še nekajurne debate in modrosti o življenju, a kljub utrujenosti in celodnevnemu delu se nikomur ni mudilo domov.«»Zaradi njega sem se zaljubil v plastično in estetsko kirurgijo, ker je to svoje poslanstvo predstavil na način, da zame druge veje kirurgije enostavno niso več obstajale,« je še dejal dr. Višnjar. »Zaradi njega gledam na mnogo stvari drugače, njegovo delo in občutek za zmernost pa danes z velikim spoštovanjem nadaljujeva z dr. Neviem Medvedom. Oba sva ponosna, da sva se učila kirurških veščin in življenja z veliko začetnico prav od Franca Planinška.«Njegova knjigo Lepo, ena prvih tovrstnih knjig pri nas, ki vključuje tudi strokovne članke o lepoti, staranju in estetski kirurgiji dr. Medveda, dr. Višnjarja in prof. dr. Marie Pfeifer, se začne z Michelangelovim citatom: »Angela sem videl ujetega v marmor in klesal sem, dokler ga nisem osvobodil.« Stavek, ki ga je Franc Planinšek tako rad citiral vsakič znova in ki ga zdaj, po njegovem odhodu, nekako intuitivno citiramo vsi.»Da, domišljam si, da včasih s tem, ko duši daš podobo, zaradi katere bo lažje živela, osvobodiš angela,« je rekel takrat z nasmeškom. »Ker vem, kaj se je zgodilo z mano, ko sem se dal izklesati iz svojega lastnega oklepa.« Namen plastične kirurgije je osvobajati dušo, ki je ujeta v kletki, telesni kletki, tako to vidim, je dejal v oddaji Od blizu. »Telo je zame kot katedrala, v katero vstopiš s spoštovanjem in posvečenostjo. Ko pride pacient k meni ali h kateremukoli plastičnemu kirurgu, upam, da ta v njem poišče tisto, kar je lepo. Kar bi ta duša v telesu pacienta želela biti.«Njegova duša je zdaj, osvobojena vseh okov, zletela iz kletke. Za sabo je pustila številne mlajše sodelavce in kolege, ki jim je posredoval znanje in izkušnje, številne ljudi, ki mu bodo za vedno hvaležni za to, da jim je vrnil obraz po poškodbah ali hudi bolezni, da jim je vrnil simetrijo telesa po karcinomu. Ne le tisti, ki smo imeli priložnost, da se nas dotakne njegova neobičajna, navdihujoča osebnost, ne le tisti, ki jim je vrnil obraz in telo zaradi nesreče, bolezni, opeklin; spominjali se ga bodo vsi, ki jim je vrnil življenje.