    PREMIUM   D+   |   Sobotna priloga

    Anhovo po industriji: prostor, ki išče novo ravnotežje

    Kako se lahko industrijski prostor, zaznamovan z onesnaženjem, postopno preoblikuje v ekosistem sodelovanja med tehnologijo, naravo in skupnostjo.
    Območje cementarne bi lahko postalo ekološko-polifunkcijski prostor, kjer čista industrija sobiva z naravnimi, urbanimi in socialnimi prostori. FOTO: Črt Piksi
    Območje cementarne bi lahko postalo ekološko-polifunkcijski prostor, kjer čista industrija sobiva z naravnimi, urbanimi in socialnimi prostori. FOTO: Črt Piksi
    Boštjan Vuga
    2. 1. 2026 | 05:00
    9:50
    Konec sedemdesetih let. Vozim se smučat na Kanin. Soška dolina v okolici cementarne v Anhovem deluje belkasta, kot bi jo prekrivala fina snežna meglica. Celo drevesa in strehe hiš so beli. Po zraku se vrtinči droben bel prah, se useda na okenske police, travo in površino reke Soče, ki je na nekaterih mestih zeleno mlečna. Fasciniran sem s podobo industrijskega kompleksa z ogromnimi dimniki, mogočno betonsko konstrukcijo, žičnico potujočih korit z naloženim apnencem iz bližnjega kamnoloma in osvetljenim nočnim delovanjem tovarne. Nadrealnost v idilični Soški dolini. Cementarna v Anhovem je simbol napredka: dimniki, žar peči in hrup strojev vzbujajo občutek moči in skrivnostne privlačnosti.

    Vendar je belina v Anhovem posledica cementnega prahu v zraku, ne naravnega meglenega pojava. To snov je cementarna izpustila v okolje z mletjem apnenca ali pri transportu in skladiščenju cementa. Belina je bila moj prvi stik z materializacijo onesnaženja okolja, prvi povod za mojo ekološko občutljivost. Okolje, ki sem ga dojemal kot naravno danost, je že kazalo močne posledice industrijskega posega. Belina je bila simptom in napoved. Simptom stoletja, ki je naravo razumelo kot surovino, in napoved prehoda v današnje obdobje, ko vse bolj razumemo, da narava ne sme biti človeku podrejena, temveč mora biti njegov partner.

