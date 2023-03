Antiteza Giorgie Meloni

V portretu tedna preberite:

Sedemintridesetletna politična aktivistka, rojena v švicarskem Luganu, je porazila staro strankarsko gardo in prevzela vodenje socialdemokracije. Največja opozicijska stranka v Italiji, Partito Democratico (PD), bo s progresivno političarko zavila izrazito levo. In njene prve besede so bile namenjene Giorgii Meloni. »Za vlado bomo velik problem, organizirali bomo pravo opozicijo,« je nova generalna sekretarka izjavila v nedeljo malo pred polnočjo, takoj po uradni razglasitvi rezultatov.

Elly Schlein je državljanka sveta: Njena večkulturna družinska zgodovina se začne v Lvovu, vodi prek New Yorka in Lugana, se konča v Bologni.