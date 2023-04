Apostoli zlorabljenih zaman iskali zdravilo zoper bolezen Cerkve

V nadaljevanju preberite:

Sirotišnica v Mehiki, podalpska župnija v Preddvoru, zelena Irska in revna vas sredi Konga imajo malo skupnega. Vse pa jih pesti globalna bolezen Cerkve, spolne zlorabe, ki jih izvajajo od moči opiti duhovniki. Vatikan je pod vodstvom papeža Frančiščka odločen Cerkev iztrgati iz krempljev spolnih iztirjencev. Kako se lotiti tega problema, so duhovniki, redovnice, socialni delavci, psihologi, psihiatri in organi pregona nedavno razpravljali na kongresu v Paragvaju.

Ravno med tem kongresom se je odvijalo živahno, a veliki večini udeležencev skrito, dogajanje, ki nehote razkriva, kako zapleten in za vse udeležence boleč izziv je spopad z dolgoletno globalno boleznijo Cerkve, kot je spolne zlorabe mladoletnih in nemočnih odraslih označil papež Frančišek.