Argentina proti Španiji, Izrael proti Palestini

Izraela in Argentine še zdaleč ne povezujeta le židovska skupnost in nogomet, ampak tudi orožje.
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Palestinski umetnik je na zid porušene Gaze naslikal Lamina Yamala. Yamal je med Palestinci priljubljen, ker je po zmagi Barcelone v španski ligi med povorko po mestu vihtel palestinsko zastavo. FOTO: Ebrahim Hajjaj/Reuters
Svetovno prvenstvo, ki se je v nedeljo končalo na ogromnem stadionu MetLife, je ponudilo kar nekaj razkošnih nogometnih spektaklov, toda hkrati še ni bilo mundiala, ki bi bil tako prepojen in nabit s politiko. Finale med Španijo in Argentino so mnogi videli kot nekakšen nov vroč spopad med Palestino in Izraelom. Španija je predstavljala Palestino, za Argentino je odločno stal Izrael, ki je v tej finalni bitki doživel grenak poraz.
Zdi se, da so zmago španskih nogometašev enako ali še bolj navdušeno kot v Španiji spremljali samo še v razdejani Gazi. Med ruševinami in šotori, v improviziranih kavarnah in na prostem. Kljub nevarnosti, da bodo izraelska letala znova napadla. Palestinci so ponosno vihteli španske zastave. V podporo nogometašem države, ki je odločno podprla njihovo pravico do ...
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