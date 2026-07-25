Argentina proti Španiji, Izrael proti Palestini

Svetovno prvenstvo, ki se je v nedeljo končalo na ogromnem stadionu MetLife, je ponudilo kar nekaj razkošnih nogometnih spektaklov, toda hkrati še ni bilo mundiala, ki bi bil tako prepojen in nabit s politiko. Finale med Španijo in Argentino so mnogi videli kot nekakšen nov vroč spopad med Palestino in Izraelom. Španija je predstavljala Palestino, za Argentino je odločno stal Izrael, ki je v tej finalni bitki doživel grenak poraz. Zdi se, da so zmago španskih nogometašev enako ali še bolj navdušeno kot v Španiji spremljali samo še v razdejani Gazi. Med ruševinami in šotori, v improviziranih kavarnah in na prostem. Kljub nevarnosti, da bodo izraelska letala znova napadla. Palestinci so ponosno vihteli španske zastave. V podporo nogometašem države, ki je odločno podprla njihovo pravico do ...