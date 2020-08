FOTO:Arhitektura bo morala postati bolj ponižna, obenem pa politična

Usedla sva se na kavo na teraso kavarne Bazilika pred Cankarjevim domom, prav v času, ko je bila tam razstava ob stoletnici šole za arhitekturo Mladi smo in živi, ki zaradi pandemičnih razmer ni doživela pravega odprtja ... Bilo je vroče julijsko dopoldne, Matevž Čelik je ravno prišel iz Dresdna, kjer je prvič v zgodovini bienala BIO v tujini gostovala glavna razstava Skupno znanje, in to v tamkajšnjem Muzeju uporabnih umetnosti. Za vami je deset let razvoja MAO pod vašim vodstvom. Za desetletno delo ste prejeli najvišjo nacionalno nagrado na področju arhitekture – Plečnikovo medaljo. Čeprav v stroki slovite po tem, da ...