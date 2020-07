FOTO:Arhitektura mora odražati čas, ki mu pripada

Kot je v utemeljitvi zapisala žirija, so avtorji s tem projektom ustvarili urbanistični, arhitekturni in izvedbeni presežek ne le v nacionalnem, temveč tudi v evropskem okviru. Biro Bevk Perović arhitekti je zmagal tudi na natečajih za gradnjo nove stavbe Nuka II in za obnovo SNG Drame; trenutno načrtujejo in gradijo več projektov v Belgiji, Avstriji, na Češkem in Slovaškem.**Čakata me na vogalu ob vstopu v kompleks Islamskega versko-kulturnega centra. Mošeja je z moje perspektive videti kot bela čipkasta orjaška kocka, skoraj kot vesoljsko plovilo, ki je pristalo ob železnici.Ko stopimo nekaj korakov naprej, se izza kocke ...