Arktične živali, metafora ključnih zgodb današnjega časa

Za geopolitiko gre danes in je šlo tudi pred več kot 400 leti, v časih nizozemskega polarnega raziskovalca Willema Barentsa, pravi pisatelj Frank Westerman.

Arktika je vroča točka podnebnih sprememb in geostrateško bojišče velesil. Nizozemski pisatelj in nekdanji dopisnik iz Moskve Frank Westerman se v novi knjigi Sedem živali ugrizne nazaj (Založba UMco, prevedla Mateja Seliškar Kenda) tja odpravi po poti svojega rojaka, polarnega raziskovalca in pomorščaka iz 16. stoletja Willema Barentsa. Barents je poskušal najti severovzhodno morsko pot med Evropo in Kitajsko. Westerman z zgodbami o sedmih arktičnih živalih, ki so jih pomorščaki srečevali ali pa so z njimi potovale kot hrana, pripoveduje zgodbo o človeški naravi. Ugotavlja, da se v štirih stoletjih očitno ni spremenila. V oči vpijoča razlika je zgolj kvantitativna. »Še preden je Donald Trump začel govoriti o priključitvi Grenlandije, je na Arktiki na več točkah potekalo veliko novih iger ...