Aroganca, ošabnost, predrznost: meja med zmagovalci in povprečjem

V nadaljevanju preberite:

V letih, ko je Tina Maze serijsko prehitevala konkurenco in s fantastično letno vsoto zmagala v smučarskem svetovnem pokalu (sezona 2012/13), je njen trener Andrea Massi pojasnjeval, kaj je naredilo razliko med odlično Tino in Tino, ki piše zgodovino. Massi je uporabil besedo aroganca. Ob izpiljeni smučarski tehniki in fenomenalni fizični pripravljenosti naj bi med pripravami pridobila novo značajsko potezo, aroganco. In ta je odprla vrata zgodovine.

Beseda aroganca v slovenskem jeziku ni na najboljšem glasu. Prva sopomenka (po portalu Fran) je ošabnost. Ošabnost vsaj v našem kulturnem okolju spada med nezaželene lastnosti. Druga sopomenka je predrznost. Za predrznost pa ne moremo trditi, da gre za nekaj, kar bi bilo v celoti nezaželeno ...