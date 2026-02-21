Arundhati Roy: Tišina je najglasnejši zvok

V Nemčiji je podobnih dogodkov veliko. Spomnimo se nastopa Slavoja Žižka na frankfurtskem knjižnem sejmu leta 2023, ko je govoril, kaj se dogaja v Gazi, in bil izžvižgan. Podelitev nagrade palestinski pisateljici Adanii Šibli je bila na tem sejmu prestavljena. Številni umetniki in misleci so se v Nemčiji sprli z institucijami zaradi svojih propalestinskih stališč in kritik Izraela; nekaterim so odpovedali predstavitve in sodelovanja, drugim so ukinili štipendije in subvencije. Kaj je ostalo od Evrope, če je v eni od njenih največjih in najmočnejših držav prepovedano govoriti o zločinu?