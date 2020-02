FOTO:Astronavt življenja

Vsako leto ima obdobje nagrad svojega ljubljenčka, piše Guardian. Letos je to 56-letni Brad Pitt, zimzeleni A-kategornik, ki je zmogel že tretjo reinvencijo.Še pred dvema letoma se je zdelo, da bodo zasebni brodolomi uničili njegovo javno podobo, a zdaj ga javnost, sodeč po omrežjih in medijih, ponovno kuje v zvezde. Seveda je v eri instagrama k temu bolj kot njegove vloge pripomogla »fotografija leta« z Jennifer Aniston in vprašanje, ali bosta z nekdanjo ženo, ljubljenko tudi tiste generacije, ki se v času serije Prijatelji še ni rodila, spet postala par. Še eden od Pittovih skritih adutov v zadnjem času je ...