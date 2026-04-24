Avdienca pri predsednici republike

Predsednica Nataša Pirc Musar ugotavlja, da ima težavo. Ne more razbrati, kdo zavaja, kdo govori resnico.

Uredništvo oxfordskega slovarja je pred desetletjem besedo postresnica razglasilo za besedo leta. Tu smo. V svetu, kjer znajo stroji umetelno sestavljati zaporedja besed, stavkov in odstavkov. Ljudje – zlasti tisti z močjo – pa so besedam odvzeli pomen. Besedna zveza »Ne bomo šli v koalicijo z ...«, podkrepljena z overitvijo lastnoročnega podpisa na upravni enoti, naj bi nekaj pomenila. Poved »Ne sestavljamo koalicije« naj bi nekaj pomenila. Trditev, da stranka ne bo sodelovala v koaliciji, ki ne bi segala prek politične sredine, naj bi nekaj pomenila. Tako kot naj bi nekaj pomenili besedi »premirje« in »pogajanja«. Če se ozremo po svetu, lahko sklepamo, da je beseda pogajanje sopomenka za zasedo, premirje pa sopomenka za vojno. V domači rabi je beseda koalicija žrtev nasilnega ropa. ...