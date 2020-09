FOTO:Avstrijci so bili drugje v defenzivi, do Slovencev pa so imeli moč

Poleti je izšla njegova monografija Po razpadu skupne države, ki obravnava leta 1918–1920, od mariborskega prevrata do koroškega plebiscita. Za Slovence usoden čas postavi v mednarodni in diplomatski kontekst. Je znanstveni svetnik na ZRC SAZU, piše o politični in diplomatski zgodovini Slovencev v habsburški monarhiji, ob akademski ima tudi politično kariero, v času prejšnje Janševe vlade je bil veleposlanik na Dunaju. Vaša knjiga podrobno predstavlja dveletno obdobje po razpadu avstro-ogrske monarhije, v ospredju so slovensko-avstrijski odnosi, umeščate jih v mednarodno perspektivo. Sto let je najbrž distanca, ko se lahko ...