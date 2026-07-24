Bakra, aluminija in jekla za zeleni prehod enostavno ne bo dovolj

Deset let po pariškem sporazumu zastavljeni cilji še niso v celoti doseženi in se bodo še oddaljevali, če bomo v enakem obsegu in s podobno hitrostjo še naprej obremenjevali okolje. Pariški sporazum je na konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah (Cop21) v Parizu leta 2015 sprejelo 195 držav podpisnic kot pravno zavezujočo mednarodno pogodbo. Zahteve omejujejo dvig povprečne globalne temperature na 1,5 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo. V ta namen bi morali izpusti toplogrednih plinov doseči vrhunec najpozneje pred letom 2025 in se do leta 2030 zmanjšati za 43 odstotkov. V vsakdanjem življenju pogosto beremo o izpustih ogljikovega dioksida (CO2), globalnem segrevanju, mikroplastiki in nujnosti opuščanja fosilnih goriv. Veliko manj se govori o materialnih temeljih ...