Bakra, aluminija in jekla za zeleni prehod enostavno ne bo dovolj

Zeleni prehod ni le energetski, temveč tudi materialni izziv sodobne družbe.
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Glavne industrijske kovine, potrebne za zadovoljevanje naraščajočih potreb družbe, so železo, aluminij, baker, mangan, cink, krom, nikelj in kobalt. FOTO: Blaž Mesec
Deset let po pariškem sporazumu zastavljeni cilji še niso v celoti doseženi in se bodo še oddaljevali, če bomo v enakem obsegu in s podobno hitrostjo še naprej obremenjevali okolje. Pariški sporazum je na konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah (Cop21) v Parizu leta 2015 sprejelo 195 držav podpisnic kot pravno zavezujočo mednarodno pogodbo. Zahteve omejujejo dvig povprečne globalne temperature na 1,5 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo. V ta namen bi morali izpusti toplogrednih plinov doseči vrhunec najpozneje pred letom 2025 in se do leta 2030 zmanjšati za 43 odstotkov.
V vsakdanjem življenju pogosto beremo o izpustih ogljikovega dioksida (CO2), globalnem segrevanju, mikroplastiki in nujnosti opuščanja fosilnih goriv. Veliko manj se govori o materialnih temeljih ...
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