Baku kot zrcalo države: modernost, nadzor in regionalni apetiti

Azerbajdžan zveni evrocentričnim ušesom eksotično in malce skrivnostno. Eksotično zveni tudi Baku, ime njegove prestolnice. Zato pred odhodom v Azerbajdžan, ki je ukleščen med Kaspijskim morjem na zahodu, Rusijo na severu, Iranom na jugu ter Gruzijo, Armenijo in Turčijo na vzhodu, popotnik morda pričakuje obisk orientalsko vznemirljive destinacije.

Pričakovanja so napačna. Vodička že med vožnjo od sodobnega jekleno-steklenega letališča Hejdarja Alijeva do središča prestolnice naučeno pohiti povedat, da obiskovalci iz tujine nemudoma lahko ugotovijo, da je Baku evropsko mesto. Evropsko pa se sliši kot sopomenka za sodobno.