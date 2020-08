FOTO:Balkon – soba na odprtem, stik z nebom, mestom in sosedi

Prenova Kozolca ali zdaj veste, da je balkon, če že ne vrt, važnejši od ekrana, sem zapisala 18. marca, nekaj dni po tistem, ko smo ostali v domači izolaciji zaradi epidemije. Koronavirus nas je v hipu razdelil na dva družbena sloja: na tiste z vrtom in vse druge. Kajti tehnologijo in ekrane imamo vsi. Za različne oblike bivanja smo se odločili po zmožnostih in preferencah, zagotovo pa v enačbo nihče ni vračunal nevarnosti okupacije z virusom. Vrt je seveda v takih primerih nadstandard, ker predstavlja zaseben kos narave, kjer se lahko po mili volji predajamo socialnim stikom na razdalji dveh metrov, rekreativnim ...