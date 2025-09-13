Baloni se napihujejo, novi pok le vprašanje časa

V nadaljevanju preberite:

Ta ponedeljek bo minilo natanko 17 let od bankrota newyorške investicijske banke Lehman Brothers. Prelomni dogodek v formatu »črnega laboda« je povzročil največjo finančno krizo v tem stoletju, s kasnejšimi velikimi kolateralnimi posledicami za Evropo in Slovenijo.

Kaj je sprožilo padec Lehmana in kako se je ta prelil v krizo globalnih razsežnosti? Kako smo jo občutili v Sloveniji? Zakaj je ob napihovanju finančnih balonov, geopolitičnih tveganjih in pospešeni deregulaciji v ZDA, nov pok lahko kmalu na obzorju?