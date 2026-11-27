Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc je zagovornik hitrih odločitev za zniževanje inflacije in ocenjuje, da dosedanja dva dviga obrestnih mer Evropske centralne banke (ECB) ne bosta dovolj. Cene življenjskih potrebščin bodo še rasle, hkrati bodo učinki nekaterih dejavnikov, ki spodbujajo gospodarsko rast, prihodnje leto izzveneli. Med februarjem, ko vas je državni zbor imenoval za guvernerja, in 1. marcem, ko ste nastopili šestletni mandat, se je na Bližnjem vzhodu začela vojna, ki je povečala gospodarsko negotovost in povzročila visoko inflacijo, na kar je ECB odgovorila z zvišanjem obrestnih mer. Kako je začetek vojne vplival na vas osebno in na opravljanje vaše guvernerske funkcije? Izzivov funkcije sem se zavedal že od začetka in s tem sem tudi prevzel mandat. Razmere so zelo ...