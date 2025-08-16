Bara Kolenc: Nadomeščeno bo vse kreativno, operativno in intelektualno delo

V nadaljevanju preberite:

S filozofinjo Baro Kolenc sva se pogovarjali o prihodnosti interneta, kako na njem deluje Debordova recipročna alienacija, ali obstaja kaj človeškega, česar stroji ne morejo oponašati, ali algoritmi lahko zmatematizirajo dvom, kaj je instanternost, o tem, kaj prinaša novi internet – internet stvari, kako rekonstruirati status resničnega in, kar je še bolj pomembno, kako namesto faktičnosti kot edini vrednoti empirizma dati prednost drugim vrednotam, ki so se v zadnjih petdesetih letih izgubile. .

Kaj je interzolacija? Kako je človek po notranji nuji digitalnega kapitalizma postal Marxova »rezervna armada«, odvečna populacija ali preprosto odpadek ...