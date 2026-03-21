Basist Joy Division in New Order: Spremenil bi le to, da bi rešil Iana Curtisa

Manchester je mesto, ki ga je mogoče poslušati. Če obstaja glasbenik, ki to mesto nosi v svojem zvoku, je to Peter Hook, baskitarist Joy Division in New Order.

Ko govori Peter Hook, baskitarist skupin Joy Division in New Order, ima glas nekoga, ki je preživel več življenj: punkovsko eksplozijo sedemdesetih, tragedijo, ki je postala mit, in dolgotrajne notranje vojne v enem od najbolj vplivnih bendov poznega 20. stoletja. Če Hooka kaj preseneča, je to neizogibnost in nebrzdana hitrost minevanja časa: »Čutim, da gospa s koso že stoji pri odrskih vratih,« se pošali med pogovorom. Minilo je skoraj pol stoletja od prelomnega prvenca skupine Joy Division, več kot 40 let od nastanka skupine New Order ter trideset let od prvega od številnih burnih razpadov te skupine. Pogovarjala sva se predvsem o teh bendih, natančneje, o njihovi muziki, neredko skozi koprene romantiziranih – a ne vedno! – spominov. In o Ianu Curtisu. Ko poslušamo Joy Division, nas ...