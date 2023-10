Benjamin Netanjahu, predsednik izraelske vlade

V nadaljevanju preberite:

Hamas je bil vsa ta leta idealen podizvajalec razbijanja palestinske politike in družbe in – geografije. In s tem še drobnih ostankov možnosti rešitve dve držav. S tem namenom je Izrael Hamas leta 1987 tudi pomagal ustanoviti in mu v zadnjih šestnajstih letih – kljub vrsti vojn (2009, 2012, 2014, 2022) – omogočal nemoteno financiranje. Večinoma iz Katarja. Benjamin Netanjahu je bil prepričan, da mu je z razbitjem palestinske politike in ozemlja uspelo dokončno odgovoriti na palestinsko vprašanje. Palestina v politično kaotičnem Izraelu zadnjih nekaj let zategadelj ni bila več resna tema. A trpljenje Palestincev se je le še stopnjevalo. Spremenil pa se je tudi geostrateški kontekst.

Da je Bibi skupaj z verskimi skrajneži ugrabil državo, so zaznali tudi številni častniki izraelske vojske in vidni člani varnostno-obveščevalnih struktur, ki so se mu javno zoperstavili: Netanjahujevo avtoritarno politiko so videli kot grožnjo judovski državi. Ker so mu to tudi jasno in glasno povedali, je med popolnoma nekompetentnim izraelskim vladnim kabinetom in varnostnim aparatom nastal velik prepad. Konflikt.